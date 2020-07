Energia: Snam testa con Baker Hughes prima turbina "ibrida" a idrogeno al mondo per rete gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baker Hughes e Snam hanno completato con successo i test per il funzionamento della prima turbina "ibrida" a idrogeno al mondo progettata per un'infrastruttura di trasporto del gas naturale. Lo annuncia la compagnia di infrastrutture energetiche in una nota. Si tratta di un progetto interamente italiano: la nuova turbina "NovaLT12", che potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno fino al 10 per cento e gas naturale (H2NG), è stata progettata e realizzata nel nostro Paese negli stabilimenti di Baker Hughes. Il test si è svolto nello stabilimento Baker Hughes di Firenze alla presenza – tra gli altri – di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, di Rod Christie, vicepresidente esecutivo Turbomachinery & Process Solutions di Baker Hughes, di Michele Stangarone, presidente di Nuovo Pignone e vicepresidente Europa, Russia & CIS e Africa Subsahariana TPS di Baker Hughes e del senatore Andrea Cioffi. È la prima volta a livello mondiale che un operatore di infrastrutture gas come Snam testa una turbina di questo tipo per utilizzarla sui propri asset. La turbina sarà installata entro il 2021 nell'impianto di spinta di Snam a Istrana, in provincia di Treviso. (segue) (Com)