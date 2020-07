Energia: Snam testa con Baker Hughes prima turbina "ibrida" a idrogeno al mondo per rete gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto - prosegue la nota - rappresenta una nuova tappa fondamentale nell'adeguamento delle infrastrutture energetiche italiane all'idrogeno: a oggi il 70 per cento dei metanodotti della rete di trasmissione gas di Snam è già costruito con tubi "Hydrogen ready" per trasportare quantità crescenti di idrogeno miscelate con gas naturale nell'ottica di contribuire al taglio di emissioni di CO2 del Paese. Applicando la percentuale del 10 per centi di idrogeno al totale del gas trasportato annualmente da Snam, se ne potrebbero immettere ogni anno in rete 7 miliardi di metri cubi, un quantitativo equivalente ai consumi annui di 3 milioni di famiglie e che consentirebbe di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 5 milioni di tonnellate. Snam è tra le prime società al mondo ad avere sperimentato l'immissione di idrogeno in una rete di trasporto gas ad alta pressione, prima al 5 per cento e successivamente al 10 per cento. La società è impegnata anche a supportare la crescita della filiera italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie per favorirne l'impiego in molteplici settori, dall'industria ai trasporti. La "NovaLT" rappresenta nell'industria la prima famiglia di turbine gas ad alte prestazioni di Baker Hughes commercializzata "Hydrogen ready", in grado di bruciare blend di gas metano e idrogeno, dal 5 per cento fino al 100 per cento di idrogeno. La "NovaLT12" è l'ultima nata nella famiglia di turbine a gas NovaLT di Baker Hughes che si rivolge alle applicazioni nella gamma sotto i 20MW e che include già i modelli LT5 e LT16. Ideate per adattarsi ad una serie di applicazioni industriali, dalla cogenerazione al trasporto e compressione gas per gasdotti, fino all'offshore, le turbine NovaLT sono il frutto di un intenso piano di investimenti pluriennale dell'azienda (Programma Galileo), sostenuto da Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Toscana. Tale programma è volto a sviluppare turbine di ultimissima generazione per massimizzare il ritorno di investimento degli operatori, grazie a bassi consumi, ampia flessibilità operativa, intervalli di manutenzione estremamente lunghi, e tecnologia a bassissime emissioni ottenuta con tecniche di additive manufacturing. (segue) (Com)