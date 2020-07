Imprese: Simest supporta potenziamento Bomi Group in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest dà nuova energia al processo di rafforzamento nell’area latino-americana del Gruppo Bomi di Spino d’Adda (CR), leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore Healthcare. Secondo quanto riferisce un comunicato l’investimento, attraverso un aumento di capitale riservato a Simest nella controllata colombiana Biomedical Distribution Colombia Ltda per complessivi 2,3 milioni di euro, permetterà al Gruppo Bomi di razionalizzare e potenziare la propria presenza in vari Paesi dell’area latino-americana, anche attraverso l’acquisizione delle minority dei soci locali nelle controllate in Colombia e Perù. L’operazione si posiziona nel quadro di una ormai collaudata collaborazione tra Bomi e Simest iniziata nel 2014 con un progetto in Cile e proseguita nel 2017 con investimenti in Brasile e Messico, confermando l’America Latina quale driver di sviluppo del piano industriale del Gruppo Bomi. (segue) (Com)