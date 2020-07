Imprese: Simest supporta potenziamento Bomi Group in America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Sace ha sostenuto negli anni diversi interventi a supporto dei piani di investimento e di crescita del Gruppo Bomi. In particolare, lo scorso anno, ha garantito un finanziamento finalizzato a incrementare la capacità produttiva delle filiali estere del Gruppo in linea con il business plan 2019-2024. Il Gruppo Bomi, fondato nel 1985 e oggi controllato da Archimed, fondo di private equity specializzato nel settore healthcare, offre un’ampia gamma di servizi logistici in outsourcing ad aziende nel settore sanitario gestendo, in particolare, dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in-vitro, reagenti, prodotti farmaceutici e prodotti impiantabili. (segue) (Com)