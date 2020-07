Fisco: Bitonci (Lega), governo come Dracula, succhia sangue e liquidità ad aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Pd-M5s "è come Dracula: succhia il sangue e liquidità alle aziende italiane. Purtroppo la scellerata decisione di non rinviare le scadenze fiscali avrà conseguenze devastanti per il Paese poiché il pagamento delle imposte di oggi sottrae preziosa liquidità alle nostre aziende che stanno vivendo una crisi economica tra le peggiori degli ultimi anni". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Massimo Bitonci, componente della commissione Finanze alla Camera. "Ragionevoli e doverose le proteste del Consiglio nazionale di commercialisti per il mancato rinvio al 30 settembre delle scadenze fiscali. A loro - prosegue - va il pieno appoggio della Lega che, lo ricordiamo, lo scorso anno aveva garantito una proroga dei versamenti mentre oggi, in piena crisi economica, l'esecutivo si dimostra sordo alle più che legittime richieste di contribuenti e professionisti. Il decreto Liquidità è stato un fallimento totale, solo 50 miliardi erogati su 400, le aziende oggi verseranno 9 miliardi, molte hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti, quindi far pagare le tasse e costringere chi non potrà pagarle poi a sanzioni ed interessi è una vigliaccata; significa essere completamente lontani dal mondo produttivo e dei professionisti. Questo - conclude Bitonci - è l'aiuto che dà il governo delle sanguisughe".(Com)