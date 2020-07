Romania: premier Orban, governo prenderà tutte misure necessarie contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno prenderà tutte le misure necessarie per combattere la pandemia di Covid-19 "a difesa della salute e della vita dei romeni" non appena entrerà in vigore la nuova legge sulla quarantena e l'isolamento. Lo ha confermato il primo ministro romeno, Ludovic Orban, a margine di una cerimonia a Bucarest, organizzata in occasione della Giornata dell'Aviazione e dell'Aeronautica militare romena. "Il nostro obiettivo è utilizzare tutte le leve istituzionali che abbiamo a nostra disposizione per gestire, controllare l'epidemia e ridurre il numero di infezioni. Non appena la legge entrerà in vigore, stabiliremo tutte le misure e le azioni necessarie che sono consentite ai sensi della nuova legge per combattere efficacemente in difesa della salute e della vita dei romeni”, ha detto Orban. “Non vogliamo imporre alcuna restrizione aggiuntiva, non vogliamo adottare ulteriori misure che avrebbero un effetto negativo sull'economia", ha aggiunto. Il premier romeno ha chiarito che l’esecutivo modificherà la sua decisione sullo stato di allerta in conformità con le disposizioni previste dal nuovo provvedimento. "Domani mattina avremo probabilmente una riunione del governo per modificare la decisione del governo sullo stato di allerta, in modo da poter introdurre tutte le misure consentite dalla legge. Stiamo anche preparando, dal punto di vista amministrativo e gestionale, tutti i dipartimenti competenti", ha spiegato Orban. (segue) (Rob)