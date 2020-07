Romania: premier Orban, governo prenderà tutte misure necessarie contro pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulla quarantena e l'isolamento è stata approvato dal Senato della Romania lo scorso 17 luglio. Il disegno di legge è stato modificato dai senatori della Commissione legale che hanno approvato diversi emendamenti, come riferito dall'agenzia d'informazione "Agerpres". Dopo la promulgazione, la legge entra in vigore 3 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. "La Commissione legale del senato ha modificato quasi interamente la legge rispetto al progetto iniziale presentato dal governo", ha annunciato il presidente ad interim del Senato, Robert Cazanciuc. All'inizio del mese, la Corte costituzionale della Romania ha dichiarato irregolare la quarantena e il ricovero obbligatorio. La Corte ritiene che i testi della legge sull'ospedalizzazione obbligatoria e la quarantena durante l'epidemia siano stati incostituzionali, poiché mancavano di chiarezza e prevedibilità, erano incerti e difficili da anticipare e non offrivano garanzie in merito al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre, la Corte ha sostenuto che l'istituzione della quarantena in Romania attraverso ordinanza d'emergenza del governo ha rappresentato una vera privazione della libertà e una limitazione dei diritti fondamentali. Il governo di Bucarest ha dovuto preparare un disegno di legge per consentire il mantenimento delle persone infette dal nuovo coronavirus in isolamento o in quarantena. (Rob)