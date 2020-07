Roma: Acea Ato 2 e comuni Guidonia e Tivoli inaugurano centro idrico di Albuccione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dei lavori di ammodernamento e ampliamento di Acea Ato 2, è stato inaugurato oggi a Guidonia il Nuovo centro idrico in località Albuccione. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Guidonia Michel Barbet e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Correnti, Simone Cavallo – consigliere del sindaco del Comune di Tivoli -, oltre a Francesco Saverio Barbaro e Marco Salis di Acea Ato 2, rispettivamente responsabile dei rapporti con il territorio e responsabile della distribuzione idrica. "L’opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Acea Ato 2 e le amministrazioni comunali di Guidonia e Tivoli - si legge in una nota - incrementerà sensibilmente l’efficienza della rete idrica per i circa 22.000 abitanti della zona. Gli interventi di Acea sul centro idrico, in particolare, hanno consentito la realizzazione di una seconda vasca di accumulo della capacità di 2.800 mc di acqua potabile, in aggiunta a quella già esistente da 600 mc, portando così la capacità di accumulo complessiva dell’impianto a 3.400 mc. Sono state realizzate, inoltre, delle nuove condotte di collegamento tra il serbatoio, i sifoni dell’Acqua Marcia e la rete di distribuzione delle aree circostanti". (segue) (Com)