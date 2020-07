Corea del Sud: governo pronto a inviare 2 milioni di mascherine a 28 Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud sta pianificando l’invio di due milioni di mascherine a 28 Paesi dell’Africa subsahariana già questo mese con l’obiettivo di sostenerne il contrasto alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero degli Esteri. L’operazione verrà effettuata in cooperazione con i Centri africani di controllo e prevenzione delle malattie (Acdcp), organizzazione che opera sotto l’egida dell’Unione africana. Le mascherine saranno inviate in quattro diverse spedizioni, la prima delle quali è diretta domani alla capitale dell’Etiopia, Addis Abeba. “L’obiettivo è di mostrare la ferma volontà del nostro governo a contribuire agli sforzi della regione africana contro il Covid-19 e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra la Corea del Sud e l’Africa”, si legge nel testo. Di recente le autorità di Seul hanno anche aggiornato il loro programma di aiuti per il continente africani, varando un progetto da 5 milioni di dollari per rafforzare le capacità dell’Acdcp. (Git)