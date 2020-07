Tlc: Ferigo (Inwit), istantaneità e latenza le principali virtù del 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’amministratore delegato di Inwit, Giovanni Ferigo, sono diverse le virtù del 5G. "La latenza, cioè la grande capacità della banda di arrivare fino a 10 giga - ha spiegato -, le centinaia di migliaia di sensori per chilometro quadrato e la possibilità per le persone di essere costantemente connesse. L’istantaneità e la latenza sono elementi importantissimi nel nostro mondo". Intervenendo nell'ambito della web conference "L’ecosistema 5G, il cloud e le infrastrutture Tlc: dall’emergenza al sostegno della ripartenza", organizzata da The innovation group, l’amministratore delegato di Inwit ha continuato: "Siamo in una fase di start up, abbiamo fatto una nuova società prendendo le 11mila torri di Vodafone Tower. Stiamo gestendo queste 22 mila torri per metterle a disposizione di tutti gli operatori che abbiano la necessità di sviluppare una copertura wireless. Le torri sono l’oggetto più prossimo al cliente - ha sottolineato ancora Ferigo - ed assolutamente necessarie per sviluppare questi servizi. Siamo resilienti, tutti i servizi che offriamo hanno resistito anche in questo periodo durante il quale il traffico indoor ed outdoor è cresciuto moltissimo". Tra i vari settori su cui Inwit si sta concentrando, Ferigo ne ha segnalato uno: "Stiamo puntando molto", ha affermato, "sull’ambito museale - il MAXXI di Roma è stato uno dei primi esempi -, e tra poco avremo la possibilità di sperimentare il 5G con le applicazioni conseguenti". (Rin)