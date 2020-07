Italia-Repubblica Ceca: colloquio tra sottosegretario Scalfarotto e vice ministro Chmelar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con il vice ministro degli Esteri della Repubblica ceca Ales Chmelar. Secondo quanto riferito in una nota, l'incontro si inserisce in un contesto di dialogo bilaterale costante e articolato tra due Paesi con relazioni bilaterali molto consolidate, in particolare in ambito economico. Nel ringraziare il governo di Praga per il sostegno offerto nel corso della crisi del Covid-19, il sottosegretario ha ricordato l'importanza di un approccio coeso da parte dell'Ue a partire dal negoziato in corso per il Recovery Fund. Si tratta infatti di un passaggio-chiave per le prospettive di integrazione europea e per la ripresa economica successiva alla emergenza pandemica. Scalfarotto ha ricordato l'importanza di mantenere un'attenzione elevata su quelli che sono i valori dell'Unione europea e pertanto la centralità di un impegno sul tema dello stato di diritto non solo per i Paesi candidati alla membership, ma anche per tutti quelli già parte dell'Ue.A tale proposito Scalfarotto e Chmelar hanno concordato sull'importanza di mantenere un percorso credibile per i Paesi dell'area balcanica impegnati nell'implementazione dei processi di riforma concordati con le istituzioni di Bruxelles. (segue) (Res)