Italia-Repubblica Ceca: colloquio tra sottosegretario Scalfarotto e vice ministro Chmelar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inoltre approfonditi temi relativi alla situazione dell'Omc e al commercio internazionale (in particolare rispetto alla Cina, Stati Uniti e Mercosur). L'incontro ha infine consentito un confronto articolato sulle principali aree di interesse comune tra Italia e Repubblica Ceca come ad esempio i temi migratori (Scalfarotto ha ricordato a questo proposito la necessità di modificare il regolamento di Dublino, in particolare riconoscendo la situazione specifica delle persone salvate in mare nel rispetto degli obblighi internazionali) e sulla possibile collaborazione bilaterale in ambito economico a partire dai settori dei trasporti e turismo. (Res)