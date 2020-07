Lavoro: Mulè (FI), Anpal come Inps, zero visione e zero risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, "Anpal come Inps: i litigi sono gli stessi, l'incapacità anche, l'inutilità delle politiche attuate pure". In una nota, l'esponente azzurro sottolinea: "Zero visione, zero risultati ottenuti: dal reddito di cittadinanza alla cassa integrazione, dalle politiche attive sul lavoro al piano industriale è tutto un fallimento. Se invece di aprire scontri con le regioni e le associazioni di categoria pensassero allo scopo per cui sono state create, il lavoro e i lavoratori, sarebbe meglio", conclude.(Com)