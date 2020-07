Tunisia: da esportatore a importatore di fosfati, la parabola del bacino minerario di Gasfa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica della Tunisia ha lanciato venerdì scorso, 17 luglio, l’allarme per la crisi della Compagnia dei fosfati di Gafsa. In un comunicato stampa, il dicastero ha invitato i sindacati a rendersi conto della gravità della situazione, promettendo di applicare "vigorosamente" la legge contro "chi interrompe la produzione e i trasporti". La situazione all’interno della compagnia è “diventata critica” dopo “il blocco quasi totale della produzione di fosfati durante il mese di luglio", spiega il ministero dell’Energia, aggiungendo che la produzione non ha superato le 36 mila tonnellate dall'inizio di luglio 2020. (segue) (Tut)