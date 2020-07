Tunisia: da esportatore a importatore di fosfati, la parabola del bacino minerario di Gasfa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto dei fosfati via ferrovia è stato completamente interrotto, mentre quello su camion è quasi del tutto bloccato a seguito di sit-in dei disoccupati. Questa situazione ha portato le scorte delle fabbriche del Gruppo chimico tunisino a scendere ai livelli più bassi di sempre: tra 48 ore, secondo il ministero, il gruppo potrebbe chiudere del tutto le sue unità industriali. La Compagnia dei fosfati, già in gravi difficoltà finanziarie, non è in grado di garantire la fornitura di fertilizzanti necessari per la prossima stagione agricola, per pagare gli stipendi dei suoi dipendenti e onorare i suoi impegni verso i suoi clienti, avverta ancora il ministero. (segue) (Tut)