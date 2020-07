Tunisia: da esportatore a importatore di fosfati, la parabola del bacino minerario di Gasfa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le già precarie finanze dell’azienda pubblica sono peggiorate dopo che la società non è stata in grado di adempiere ai suoi obblighi di base, come il pagamento dei contributi di sicurezza sociale dovuti (10,56 milioni di euro, equivalenti a 34 milioni di dinari) e delle tasse (11,19 milioni di euro, equivalenti a 36 milioni di dinari). Le perdite sono stimate a 149,15 milioni di euro (equivalenti a 480 milioni di dinari) alla fine del 2019. Il tasso di produzione dell'azienda è sceso a circa 3,6 milioni di tonnellate di fosfati all'anno, rispetto alla produzione compresa tra 8,1 e 8,3 milioni di tonnellate nel 2010. La società una volta quanto posto nel mondo la produzione di fosfati ha perso la maggior parte dei mercati tradizionali a causa della sua incapacità di onorare i suoi contratti. (Tut)