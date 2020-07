Ue: Salvini su Recovery fund, ci prendono a pesci in faccia, fregatura colossale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un presidio organizzato dal partito nel quartiere QT8 di Milano, ha commentato la trattativa al Consiglio europeo sul Recovery fund. "Io tifo per l’Italia e gli italiani. Prendo atto che i governi più ostili, specie quelli del Nord Europa, Svezia, Finlandia, Danimarca e Olanda, sono tutti governi o di sinistra o alleati con la sinistra", ha commentato Salvini. "Detto questo - ha aggiunto - se alla fine di questi giorni e notti di trattativa l’Italia arriverà ad ottenere solo una piccola parte di quello che paghiamo all’Europa, oltretutto con il vincolo, il cosiddetto freno di emergenza, di poterlo spendere con il permesso, è la dimostrazione che così come è impostata questa Europa non funziona. Serve ad alcuni, ma non ai cittadini. Tifo Italia e spero che l’Italia ottenga il massimo possibile. Se quello che otterremo sarà quello di cui si legge, ossia meno di quello che gli italiani pagano, la fregatura sarà colossale". Ai giornalisti che gli chiedevano se al posto del premier Giuseppe Conte avrebbe agito in modo differente, Salvini ha risposto: "Prima aspetto i risultati, poi prendo atto del fatto che da mesi questo governo ci racconta che è amico dell’Europa e l’Europa ci tratta a pesci in faccia. Taccio sul tema immigrazione visto che l’Italia è tornato il campo profughi di tutta Europa. Tifo per l’Italia, ma vedere ministri con il cappello in mano in Europa a chiedere quello che è nostro, sono stufo, non è dignitoso". (Rem)