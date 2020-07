India: caso Dubey, Corte suprema chiede inclusione di un suo giudice emerito in comitato d’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India, in un’udienza tenuta oggi, ha chiesto al governo dell’Uttar Pradesh di considerare l’inclusione di un suo giudice e di un funzionario di polizia emeriti nel comitato d’inchiesta sul caso Vikas Dubey, l’uomo ucciso il 10 luglio dalla polizia statale. La Corte ha escluso l’impiego di personale ancora in servizio e ha raccomandato di avvalersi di persone dello Stato, per limitare gli spostamenti nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il collegio, guidato dal giudice capo Sharad Arvind Bobde, ha inoltre espresso sconcerto per la concessione della libertà su cauzione a Dubey, ricercato da tempo per diversi reati (contro di lui sono stati aperti più di 60 procedimenti dagli anni Novanta). La scorsa settimana l’esecutivo dell’Uttar Pradesh ha affidato a Shashi Kant Agarwal, giudice emerito dell’Alta corte di Allahabad, la preparazione di una relazione sulla vicenda da consegnare entro due mesi. (segue) (Inn)