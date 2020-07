Ue: De Petris (Leu), speriamo oggi accordo, ma inaccettabile potere veto a ciascun Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla trattaiva ancora in corso al Consiglio europeo, la senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris puntualizza: "Ci auguriamo che oggi a Bruxelles si raggiunga finalmente l'accordo che permetterà non alla sola Italia ma all'intera Unione di fronteggiare la gravissima crisi innescata dall'emergenza sanitaria e di salvare il mercato comune. Bisogna fare il possibile per raggiungere l'intesa nonostante i ricatti e forse persino il sabotaggio di Paesi che non vogliono che l'Unione cambi e faccia un enorme passo avanti sulla strada di una vera unificazione". In una nota la presidente del gruppo Misto quindi precisa: "Ci sono però dei paletti che non possono essere varcati e il presidente Conte ha fatto benissimo a chiarirlo. Il super freno d'emergenza, nella versione che conferisce a ogni Paese dell'Unione un diritto di veto, significherebbe vanificare l'intero progetto del 'New Generation Eu'. Non ci sono state possibilità di veto quando l'Unione, nel momento più scuro della sua storia, si è mossa nel modo peggiore e più controproducente con la Grecia, innescando una crisi di credibilità che ancora oggi dobbiamo superare definitivamente. Assegnare a ogni Paese il potere di veto - conclude De Petris - servirebbe solo a impedire che l'Europa volti finalmente pagina". (Com)