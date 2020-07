Lombardia: Corte conti, Regione si attrezzi con strumenti pogrammazione per progettare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progettare la ripresa può rivelarsi più arduo dell’osservanza dei vincoli, se non ci si attrezza in modo adeguato. E siccome il processo non si prefigura solo di breve periodo, richiede la valorizzazione degli strumenti della programmazione, a partire dal Defr, il Documento economico finanziario regionale". È quanto emerge dal giudizio di parificazione sul rendiconto generale dell’esercizio 2019 della Regione Lombardia presentato oggi dalla sezione lombarda della Corte dei conti. “Le Regioni, nell’ambito della loro autonomia di entrata e di spesa – viene rilevato - concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Questo principio assume, alla luce della pandemia, una nuova dimensione, strettamente connessa alla programmazione”. “Le importanti risorse che l’Unione Europea ha messo in campo per rilanciare l’economia nella cornice del nuovo bilancio Ue e in sinergia con la politica monetaria della BCE, devono essere sostanziate da programmi e progetti consistenti e articolati. “Nella regione più colpita in Europa questo tema assume particolare rilievo e richiede un sovrappiù nello sforzo programmatico, da compiere nell’ambito del sistema multilivello”, conclude la Corte dei conti. (Rem)