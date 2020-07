© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa meglio un discreto compromesso che l’ennesimo rinvio. Siamo al fianco del premier Conte sulla linea che Italia, Francia e Germania stanno portando avanti per un’Europa forte e solidale". Così su Twitter la presidente dei deputati di Italia viva, Maria Elena Boschi, in riferimento ai negoziati a Bruxelles su Recovery fund e bilancio 2021-2027 dell'Ue. (Rin)