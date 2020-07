Fondi Lega: Salvini, non c’entrano con Lombardia Film Commission, tranquillo per inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un presidio organizzato dal partito nel quartiere QT8 del capoluogo lombardo, si è detto tranquillo sull’inchiesta della procura di Milano partita dalla compravendita dell’immobile di Cormano (Mi) da parte della Lombardia Film Commission. Ai giornalisti che gli chiedevano se abbia paura delle dichiarazioni ai magistrati di Luca Sostegni, fermato mercoledì scorso nell’ambito dell’inchiesta, Salvini ha risposto: "Non c’entrano assolutamente niente i fondi della Lega. Non ho il piacere di conoscere questa persona e la Lega non c’entra nulla". "Io non commento i 'sembrerebbe aver fatto'. Stanno cercando i soldi in Russia e in Svizzera da tre anni e non troveranno una lira né in Russia né in Svizzera. Questa inchiesta farà la stessa fine", ha concluso il leader della Lega, assicurando di essere "assolutamente" tranquillo. (Rem)