Coronavirus: Gallera, Trend di miglioramento costante, ma non vuol dire che virus non giri

- Una situazione in miglioramento dove però prosegue un continuo tracciamento del territorio. L'assessore al welfare Giulio Gallera ha commentato così i zero decessi da Coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di ieri. "Vediamo cosa succede oggi e nei prossimi giorni, c'è un trend costante di miglioramento in Lombardia, il numero dei ricoverati ieri era 148 - ha detto Gallera, a margine della presentazione del numero unico armonizzato 116.117, avvenuta oggi a Palazzo Lombardia a Milano - Ci sono regioni che hanno ricoveri maggiori della Lombardia, il numero delle terapie intensive si riduce quindi possiamo dire che la situazione è in miglioramento". "Questo non vuol dire che il virus non gira, noi stiamo facendo un'operazione di tracciamento e di tamponamento molto strutturata e ampia - ha concluso Gallera - stiamo setacciando il territorio e sicuramente oggi la situazione in Lombardia appare migliore". (Rem)