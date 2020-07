Russia: Cremlino commenta indiscrezioni su caso Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ha informazioni in merito al trasferimento in Russia dell'ex top manager della società tedesca di Wirecard, Jan Marsalek, scomparso il mese scorso in seguito ad uno scandalo che ha coinvolto l'azienda. Lo ha dichiarato in un briefing il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. In precedenza, il quotidiano tedesco "Handelsblatt", citando proprie fonti, ha riferito che l'ex membro del consiglio di amministrazione di Wirecard si troverebbe nei pressi di Mosca. Secondo il quotidiano, Marsalek, presumibilmente "sotto il controllo" del Gru, sarebbe stato portato in una zona ad ovest della capitale russa. Marsalek è indagato per frode nel quadro dell'inchiesta della procura di Monaco di Baviera su Wirecard ed è in fuga da giorni. Secondo diplomatici, magistrati e imprenditori interpellati da "Handelsblatt", Marsalek si troverebbe in una proprietà a ovest di Mosca, "sotto la supervisione" del Direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio segreto militare russo. (segue) (Rum)