Bosnia: Repubblica Srpska, positivo al Covid consigliere del presidente del parlamento

- Un consigliere del presidente del parlamento della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) è risultato positivo al Covid-19: lo rende noto lo stesso parlamento in un comunicato rilanciato dalla stampa locale. La nota precisa che il consigliere, Matej Savic, presenta sintomi lievi e si trova in isolamento presso la propria abitazione. Altri due impiegati nell'ufficio del presidente del parlamento si trovano in isolamento fiduciario dopo essere stati in contatto con Savic. Dall'inizio della pandemia sono stati individuati in Bosnia-Erzegovina circa 8.500 casi di contagio. Sono 229 i decessi fino ad ora mentre sono circa 3.500 le persone guarite. (Seb)