Ue: ministro Economia Francia, accordo al Consiglio è "possibile" e "necessario"

- Un accordo sul piano di ripresa al Consiglio europeo è "possibile" e "necessario". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv". "È il futuro dell'Europa nel ventunesimo secolo che è in gioco nelle prossime ore a Bruxelles", ha detto il ministro. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel "non smettono di battersi per far capire la sfida di questa negoziazione", ha poi aggiunto.(Frp)