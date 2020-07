Fisco: Sorte (Cambiamo), su autonomi Misiani sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto il viceministro Misiani per la serietà con la quale affronta il suo ruolo, ma le parole di oggi sulle Partite Iva sono del tutto sbagliate". Così il deputato di Cambiamo, Alessandro Sorte, in una nota. "Gli autonomi sono forse tra i più colpiti dalla crisi conseguente al Covid: la mancanza di un'entrata fissa e la drastica riduzione dell'impegno lavorativo li ha messi e la sta mettendo duramente alla prova". Sorte aggiunge che "il sostegno al reddito di 600 euro previsto dal governo è stato largamente insufficiente per una categoria che non può certo contare sul blocco dei licenziamenti. Evidentemente al governo restano vivi i pregiudizi verso il lavoro autonomo", conclude. (Com)