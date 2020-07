Governo: De Micheli, solidarietà a Castelli, insulti e minacce offendono politica fondata su confronto civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, esprime su Twitter "amicizia e solidarietà a Laura Castelli", viceministro dell’Economia e delle finanze, che nei giorni scorsi ha ricevuto insulti e minacce via social dopo un video in cui invitava i ristoratori in crisi "a cambiare modello di business". "Gli insulti e le minacce non offendono soltanto Laura e il suo impegno, ma un'idea di politica fondata sul confronto civile delle opinioni", conclude De Micheli. (Rin)