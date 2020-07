Congo-Kinshasa: manifestanti protestano contro nomina presidente Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono tornate a manifestare nelle strade di Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo, per protestare contro il governo ed in particolare contro la nomina di Ronsard Malona a capo della Commissione elettorale indipendente (Ceni). La manifestazione, riferisce la stampa locale, è stata convocata dal Comitato di coordinamento secolare, un organismo cattolico, per contestare la scelta di un membro della squadra di governo uscente, accusato di aver partecipato alle frodi denunciate nelle precedenti elezioni. "Stiamo manifestando per la Ceni, questa volta vogliamo una Ceni depoliticizzata, una Ceni credibile per non trovarci più nel caos che abbiamo vissuto nel 2018", ha detto Gertrude EKombe, organizzatore della manifestazione. Questa è la terza organizzata in dieci giorni nella capitale congolese contro il governo del presidente Felix Tshisekedi e si è svolta pacificamente e senza intervento della polizia, diversamente da quella del 9 luglio - nella quale sono morte almeno cinque persone - e del 13 luglio, in cui la polizia ha disperso la folla. (Res)