Tlc: Nicita (Agcom), stimolare collaborazione tra diversi operatori per colmare divari digitali in Italia

- Ad avviso del commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Antonio Nicita, bisogna "stimolare in Italia la collaborazione tra gli operatori per cercare di colmare i divari digitali ed evitare soprattutto che se ne presentino di nuovi". Nel suo intervento, nell’ambito della web conference "L’ecosistema 5G, il cloud e le infrastrutture Tlc: dall’emergenza al sostegno della ripartenza", organizzata da The innovation group, Nicita ha citato quelli che ha definito "alcuni dati significativi: dal 10 al 12 per cento degli studenti di scuola media inferiore e superiore, in questo periodo di lockdown - ha spiegato il commissario Agcom -, non ha partecipato alla didattica a distanza sia perché non aveva le strutture, sia perché non considerava lo strumento adeguato. C’è, poi, stato un grande divario digitale tra le diverse scuole, e capite che abbiamo di fronte un problema importante di emergenza che va superato dal punto di vista della ricostruzione, della ripartenza. Un altro dato - ha aggiunto ancora Nicita - è che 130 Comuni molto piccoli in Italia non hanno l’Adsl e sono un esempio di zero connettività da cui occorre ripartire. Dobbiamo sfruttare il Covid-19 dal lato della domanda per portare a compimento le strategie dal lato dell’offerta. Il nuovo codice europeo delle Telecomunicazioni - ha concluso sempre Nicita - dà nuovi strumenti per la valorizzazione degli investimenti". (Rin)