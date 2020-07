Camera: una nuova strategia industriale per l'Europa, domani audizione delle associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 luglio, la commissione Attività produttive, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Individuare e affrontare le barriere al mercato unico - COM(2020)93, Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico - COM(2020)94, Una nuova strategia industriale per l'Europa - COM(2020)102, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale - COM(2020)103 e nell'ambito dell'esame della Trentottesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2019 COM(2020)164, svolge le audizioni informali: ore 12 rappresentanti di Confcommercio: ore 12:30 rappresentanti di Casartigiani; ore 13 rappresentanti di Confartigianato; ore 13:30 rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media imprese (Cna). Lo riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio, secondo cui l'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)