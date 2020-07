Camera: domani audizioni su ricadute sociali emergenza epidemiologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 21 luglio, la Commissione Affari Sociali svolge le seguenti audizioni informali: ore 12.00 rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish) e della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (Fand); ore 12.30 Gianluca Abbate, consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e al sociale; ore 12.45 rappresentanti di Cittadinanzattiva; ore 13.00 Luca Degani, presidente dell'Uneba Lombardia-Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale; sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità. Lo comunica l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)