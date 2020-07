Ostia: Usb, il mare di Roma deve tornare accessibile a tutti gli abitanti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La denuncia dalla Federazione del sociale Usb parte dal litorale da una delle poche spiagge libere di Ostia dove, assieme agli attivisti e militanti di Osa, Noi restiamo e Potere al popolo. Domenica 19 luglio abbiamo voluto alzare l'attenzione sulle mancanze che quest'amministrazione e quelle precedenti hanno dimostrato nella gestione di un 'bene comune', come deve essere considerato il mare e le sue spiagge". È quanto si legge in una nota dell'Unione sindacale di base. "Il litorale di Ostia - spiega il comunicato - è quasi totalmente cementificato, dove pochi soggetti privati da anni generano grandi guadagni, lavoro nero, sfruttato e malpagato, e servizi di bassa qualità. Quelle poche spiagge ancora libere dalla speculazione e dunque in mano pubblica, versano invece in uno stato di abbandono, costringendo i romani a godersi una domenica di mare ai prezzi carissimi fissati dagli stabilimenti. A nostro avviso invece il mare che bagna il Comune di Roma potrebbe essere una grande risorsa. Con un pubblico di prossimità di 3 milioni di persone, il litorale potrebbe rappresentare un modello di turismo eco-socio-sostenibile attraverso una gestione pubblica centralizzata, garantendo occupazione sia ad alta che a bassa qualificazione, servizi di qualità e accessibili, sostenibilità ambientale e al contempo mettere fuori gioco gli interessi criminali che da decenni strangolano il litorale. Il mare di Roma deve tornare accessibile a tutti gli abitanti della città".(Com)