Tlc: Iannetti (Ericsson Italia), durante chiusura percezione italiani verso tecnologia estremamente positiva

- Per l'amministratore delegato di Ericsson Italia, Emanuele Iannetti, "le Reti durante il periodo di lockdown hanno tenuto: i dati in Europa - ha continuato il manager - mostrano un aumento delle reti mobili di circa il 30 per cento in termini di traffico, intorno al 100 per cento per quanto riguarda le reti fisse". Intervenendo alla web conference "L’ecosistema 5G, il cloud e le infrastrutture Tlc: dall’emergenza al sostegno della ripartenza", organizzata da The innovation group, Iannetti ha segnalato: "Abbiamo fatto uno studio che ci dice che in Italia abbiamo utilizzato mediamente più Internet rispetto agli altri Paesi intervistati, di un’ora al giorno, e che il 31 per cento degli italiani ha incrementato il proprio traffico da mobile. La percezione degli italiani verso la tecnologia è stata estremamente positiva". Secondo l’amministratore delegato di Ericsson Italia, poi, "ci dobbiamo aspettare un’adozione del 5G molto più rapida di quelle precedenti: dagli 8 attuali si arriverà nel 2025 a circa 9 miliardi di abbonamenti Sim. Dagli studi che abbiamo fatto - ha concluso Iannetti -, ogni segmento dell’industria può trarre beneficio dal 5G". (Rin)