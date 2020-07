Sud Sudan: scontro fra esercito e combattenti gruppo Nas, morti cinque militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del gruppo sud sudanese National Salvation Front (Nas) hanno ucciso cinque militari dell'esercito in scontri avvenuti nelle contee di Liria e Lobonok, nello Stato centrale di Equatoria. Lo ha dichiarato il portavoce dei Nas, Suba Samuel Manase, affermando che le Forze di difesa popolare del Sud Sudan (Sspdf) - l'esercito sud sudanese - hanno attaccato la loro posizione a Lowe, e che la loro reazione è stata difensiva. "Le forze del Nas hanno reagito per autodifesa contrastando il nemico in due imboscate, nelle quali sono stati uccisi in azione cinque militari Sspdf e molti altri sono rimasti feriti", ha detto Manase.(Res)