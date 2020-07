Energia: Spagna, Naturgy ha investito 167,6 milioni in 3 anni in progetti di "città intelligenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni l'azienda energetica spagnola Naturgy ha investito 167,6 milioni di euro in progetti di "città intelligenti" (Smart cities), tra i quali, in particolare, la digitalizzazione della rete e la mobilità elettrica. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Naturgy ha destinato una parte significativa del budget alla gestione dei nuovi rischi inerenti al processo di digitalizzazione, come l'elaborazione di dati di massa, la sicurezza informatica e l'obsolescenza tecnologica. Raul Suarez, direttore delle reti elettriche in Spagna, ha sottolineato che con questi investimenti l'azienda "vuole rispondere alla sfida della transizione energetica, che richiede che le reti siano più flessibili per facilitare l'integrazione delle rinnovabili distribuite e una partecipazione realmente attiva degli utenti nell'ecosistema energetico". Naturgy, attraverso la sua distributrice di elettricità del gruppo Gruppo Union Fenosa (Ufd), è la terza compagnia elettrica in Spagna con 3,7 milioni di punti di fornitura ed una rete di 113 mila chilometri. (Spm)