- La conferenza Stato-Regioni è convocata per oggi, 20 luglio, in seduta straordinaria. All'ordine del giorno, fa sapere il dipartimento per gli Affari regionali, accordi e intese su risorse per colmare la perdita di entrate di Regioni e Enti Locali connessa all'emergenza Covid-19. (Rin)