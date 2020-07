Egitto-Anp: telefonata Al Sisi-Abbas prima della visita di Shoukry a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas prima della visita del ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, a Ramallah. Lo ha reso noto su Facebook il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi. Al Sisi ha confermato il costante sostegno egiziano alla causa palestinese e il coordinamento con i palestinesi per raggiungere una pace equa e totale. Abbas ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Cairo e per il suo ruolo di storico appoggio alla causa palestinese. I due si sono accordati per condurre consultazioni coordinate nelle questioni di interesse condiviso. (Cae)