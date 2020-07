Colombia: coronavirus, registrati 6.578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la regione, ha detto Duque parlando all’emittente “Radio Uno”, sarebbe preferibile un processo di “chiusure mirate” per individuare dove di trovano i focolai di contagio e intervenire senza interrompere la ripresa dell’attività produttiva. “Pensare che l’unica alternativa sia il confinamento non è la soluzione”, ha detto il capo dello stato, insistendo sul fatto che l’epidemia non scomparirà in un futuro prossimo. (segue) (Mec)