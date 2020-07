Colombia: coronavirus, registrati 6.578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 luglio verrà realizzato il primo volo pilota nazionale in Colombia, dopo lo stop dettato dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il volo, che sarà operato dalla compagnia EasyFly, volerà dalla città di Bucaramanga a quella di Cucuta. "Valuteremo i protocolli di biosicurezza, le distanze e tutte le pratiche. Questo è un messaggio importante: il Paese si sta adattando e sta adottando misure per proteggersi dal contagio in un settore essenziale per il nostro sviluppo”, ha dichiarato il presidente, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador”. In questa prima fase la compagnia effettuerà due voli giornalieri. I voli internazionali, invece, riprenderanno a partire dal primo settembre, allo scadere dello stato di emergenza sanitaria. (Mec)