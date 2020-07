Ue: ministro Esteri Spagna, trattative su fondo di ripresa in un momento "molto delicato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le negoziazioni sul fondo di ripresa in discussione in queste ore a Bruxelles si trovano "in un momento molto delicato" anche se si stanno avviando verso una "conclusione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya, in un'intervista all'emittente radiofonica "Cadena Ser", affermando che la Spagna è "aperta alla condizionalità" richiesta dai cosiddetti Paesi "frugali" e ad una forma di governance che "offra fiducia". "Ora, tutta la società spagnola deve mettere i suoi sforzi in un piano di ripresa", ha poi aggiunto, invitando tutti i partiti politici a lavorare su questo piano come "base per un contratto tra la Spagna e l'Ue". (Spm)