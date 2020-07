Camera: domani audizioni su Libro Bianco sull'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 21 luglio, la Commissione Trasporti, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, del Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final), svolge le audizioni informali in videoconferenza: ore 13.00 del Direttore generale DG Connect Commissione europea, Roberto Viola; ore 13.45 di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId). Lo comunica l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)