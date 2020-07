Trasporto aereo: Airbus, al via consegne aeromobili per aviazione sostenibile anche da stabilimento Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus amplia le sue attività Saf (Sustainable aviation fuel) includendovi ora anche le consegne di aeromobili effettuate dal suo stabilimento di Amburgo, in Germania. Lo riferisce Airbus con comunicato. Air Transat ha infatti preso in consegna due nuovissimi A321LR, in leasing da AerCap, che hanno utilizzato una miscela con il 10 per cento di carburante sostenibile per l'aviazione per il primo volo, senza scalo, da Amburgo a Montreal, in Canada. Dal dicembre 2019, Airbus effettua con successo voli Saf da Amburgo con il suo aeromobile da trasporto Beluga. La consegna odierna è un'altra pietra miliare che sottolinea il continuo impegno di Airbus nel ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto aereo. Airbus è infatti il primo produttore di aeromobili a offrire ai clienti la possibilità di ricevere nuovi aeromobili con carburante sostenibile nei loro serbatoi. Questi voli di consegna sono disponibili dal 2016, a partire dalla sede centrale di Airbus a Tolosa, in Francia, seguita successivamente dallo stabilimento di Mobile, in Alabama (Usa). Airbus offre questa opzione come parte della sua strategia per promuovere l'uso più regolare di carburanti sostenibili nel settore dell'aviazione. Il carburante per gli aerei A321LR di Air Transat consegnati da Amburgo è stato fornito da Air bp e prodotto da Neste. (segue) (Com)