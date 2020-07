Trasporto aereo: Airbus, al via consegne aeromobili per aviazione sostenibile anche da stabilimento Amburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Air Transat cooperano da molto tempo su progetti di sostenibiliwtà ambientale. Airbus ha sostenuto il vettore nel lancio del suo programma ambientale 13 anni fa ed entrambe hanno lavorato insieme su progetti ambientali come ad esempio l'efficienza del carburante. Air Transat opera aeromobili Airbus a corridoio singolo e widebody dal 1999. "La sostenibilità e l'efficienza sono essenziali per i nostri clienti e per Airbus. Lo sviluppo di carburante sostenibile per l'aviazione avrà un ruolo chiave nella riduzione dell'impatto ambientale dell'industria aeronautica. Utilizzando carburanti sostenibili per l'aviazione sui voli di consegna con partner come AerCap e Air Transat, che fanno volare l'aeromobile da Amburgo alla loro base canadese senza scalo, intraprendiamo azioni concrete per contribuire ad un futuro eco-sostenibile dell'aviazione", ha detto Christian Schererer, Chief Commercial Officer di Airbus. (segue) (Com)