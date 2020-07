Trasporto aereo: Airbus, al via consegne aeromobili per aviazione sostenibile anche da stabilimento Amburgo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto lieti di far parte di questa storica pietra miliare lavornado insieme ai nostri partner di Airbus e al nostro cliente di lunga data, Air Transat, contribuendo così al raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato Philip Scruggs, presidente e chief commercial officer di AerCap. "AerCap è impegnata nella transizione verso un'aviazione più sostenibile e si è prefissata l'obiettivo di convertire circa i due terzi della sua flotta con aeromobili di ultima generazione entro il 2021". "È un onore per noi e un segno di fiducia da parte di Airbus essere il suo primo cliente ad approfittare di questa nuova opzione di consegna dallo stabilimento di Amburgo", ha dichiarato Jean-François Lemay, presidente e direttore generale di Air Transat. "Questa iniziativa è parte del nostro impegno a ridurre le nostre emissioni di CO2, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del settore dell'aviazione". Entrambi i voli di consegna erano neutrali in termini di CO2 perché la parte di carburante è stata compensata dall'acquisto di crediti di carbonio. "Siamo orgogliosi di essere il primo vettore canadese ad operare voli a emissioni zero e continueremo a perseguire il nostro impegno a fornire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio che tenga conto del nostro impatto ambientale", ha continuato Lemay. (Com)