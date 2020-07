Ungheria: ministro Esteri, solo Budapest può decidere su fondi Ue che le sono destinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ungheresi dovrebbero essere gli unici a decidere come spendere i fondi allocati a Budapest da parte dell'Unione europea. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando all'emittente "Radio Kossuth". "Non accetteremo di essere soggetti a ricatti politici da parte di chicchessia", ha detto il ministro. Il meccanismo con il quale legare lo Stato di diritto alla distribuzione delle risorse del fondo di ripresa "apre spazio a forme di ricatto e influenza politica", ha continuato. I fondi in questione non sono un aiuto umanitario che Budapest riceve per la buona volontà dei Paesi dell'Europa occidentale, appartengono ai cittadini europei che li hanno generati, incluso il popolo ungherese. Il Consiglio europeo deve impedire che la distribuzione dei fondi avvenga in modo iniquo, con i Paesi meno ricchi beneficiari di meno risorse rispetto a quelli più ricchi. Né tanto meno, ritiene Szijjarto, dovrebbero essere penalizzati gli Stati che hanno reagito meglio alla pandemia di coronavirus o dovrebbero essere premiate le politiche che hanno condotto all'incertezza e all'indebitamento. "Il modo migliore per il Consiglio europeo di prendere una buona decisione è quello di rimuovere ogni opportunità di ricatto politico dal sistema", ha ribadito. (Vap)