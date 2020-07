Scuola: Calenda (Azione), Azzolina ministro più imbarazzante in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un messaggio pubblicato su Twitter, attacca il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, scrivendo: "Un paese che è diventato tra i più ignoranti in Europa ha giustamente un Ministro che è il più imbarazzante in Europa. Ma siccome è donna - prosegue - si deve dire sottovoce. Non credo che la parità si costruisca in questo modo". Calenda condivide poi un post con le dichiarazioni di Azzolina sugli studenti non ancora laureati che potranno fare le supplenze in base alla nuova ordinanza del ministro. (Rin)