Bulgaria: parlamento fissa per oggi una seduta straordinaria su fiducia al governo

- Il parlamento della Bulgaria ha fissato per oggi una seduta straordinaria per avviare il dibattito sulla mozione di sfiducia al governo presentata dal Partito socialista bulgaro (Bsp). Secondo quanto riporta la stampa locale, i socialisti hanno motivato la mozione con "il fallimento" dell'esecutivo nel combattere la corruzione. La votazione da parte dei deputati è prevista non prima di 24 ore dall'inizio del dibattito parlamentare. Nel frattempo, secondo quanto riporta la stampa locale, alcuni gruppi di manifestanti si sono riuniti davanti al parlamento per chiedere le dimissioni del Procuratore generale Ivan Gesev, accusato di connivenza con i vertici dell'esecutivo dopo che ha ordinato l'arresto, la settimana scorsa, di due membri della squadra del presidente della Repubblica, Rumen Radev. (segue) (Seb)