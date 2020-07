Bulgaria: parlamento fissa per oggi una seduta straordinaria su fiducia al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 luglio sono stati arrestati il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo è sospettato di traffico d'influenza. L'ingresso delle forze dell'ordine armate nell'ufficio presidenziale ha provocato la protesta da parte di alcuni sostenitori delle diverse parti politiche e riaperto lo scontro fra capo del governo e presidenza già in atto nei mesi scorsi. Il Partito socialista ha presentato lo scorso 15 luglio una mozione di sfiducia contro il governo di Borisov. (Seb)