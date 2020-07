Governo: Dadone su minacce a Castelli, forza Laura, avanti con cambiamento che l'Italia merita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosco la tempra e il carattere di Laura Castelli e so che non si fa intimorire affatto da minacce e insulti vergognosi scatenati a seguito di una campagna stampa che con il giornalismo non ha nulla a che fare. Forza Laura, andiamo avanti con il cambiamento che l'Italia merita". Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, al viceministro dell’Economia e delle finanze, che ha ricevuto insulti e minacce via social dopo un video in cui invitava i ristoratori in crisi "a cambiare modello di business". (Rin)